Football : Aaron Boupendza encore buteur et passeur

À deux journées de la fin du Qatar Stars League, le championnat qatari de football de première division, la formation d'Al Arabi (4e) de notre compatriote Aaron Boupendza avait impérativement besoin d'une victoire jeudi 10 mars dernier face à l'équipe d'Umm Salal (6e), au Al Gharafa Stadium, pour espérer accrocher une place lors de la phase éliminatoire de la Ligue asiatique des champions. Ce qui fut fait ! Al Arabi, avec un Aaron Boupendza "en feu", est allé s'imposer 2-0 face à son adversaire pour le compte de la 22e journée de ce championnat.

Le premier but de la partie porte la signature de l'attaquant gabonais à la 59e minute. Avant que ce dernier ne délivre un ''caviar'' au Tunisien Youssef Msakni à la 61e minute. Du coup, avec cette victoire, Al Arabi n'est plus qu'à une longueur du 3e du championnat, Al Wakkrah (37 pts). Il s'agit du 8e but en championnat de notre compatriote qui a joué 16 matchs depuis son arrivée au Qatar.

Par Willy Ndong

Libreville/Gabon