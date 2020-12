Foot : "Tout donner contre le TP Mazembe"

Brice Ondo : Je retiens simplement que les garçons ont fait montre de courage, de solidarité et d'abnégation. Bravo à eux, à l'encadrement technique de Bouenguidi Sports et au Comité directeur du club pour le travail qui nous a permis de passer déjà le premier tour de cette phase préliminaire !

- Nous avons opté pour un 4-1-2-3, un schéma tactique sur lequel nous avons travaillé, et notre philosophie était simple : jouer haut et mettre plus de vitesse sur les côtés, tout en gardant un gros équilibre défensif pour ne pas prendre de but car, tout but pris nous aurait mis en très grosse difficulté. J'en suis globalement satisfait. Nous n'avons pas encaissé de but mais nous en avons inscrit deux. On aurait même pu en marquer un troisième sans que personne ne trouve à redire. Nous allons maintenant poursuivre notre préparation en vue du prochain tour.