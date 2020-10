Fin du mercato estival : statu quo chez les Panthères

La fermeture du marché des transferts d'été en Europe, le 5 octobre dernier, a définitivement fixé les joueurs, les Gabonais de la diaspora notamment, sur leur première partie de saison 2020-2021.

Bien qu'une fenêtre reste ouverte en Angleterre jusqu'au 15 octobre, uniquement pour les transferts domestiques, il est acquis que la majorité des internationaux gabonais évoluant à l'étranger restera en place. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour ceux n'ayant pu trouver de nouveaux points de chute dans les ultimes jours du mercato.

Mais aussi pour la sélection nationale fanion, dans l'optique de la double confrontation contre la Gambie, comptant pour les deux prochaines journées des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2 021.

Il ne serait donc pas surprenant de voir certains migrer vers des terres plus accessibles pour se relancer. L'Europe de l'Est et le continent africain, notamment au nord, étant des pistes à explorer. Même si le statut de joueur sans club leur offre aussi la possibilité d'être recrutés durant les périodes hors mercato en Europe de l'Ouest. On pense à Yrondu Musavu-King, Wilfried Ebane Abessolo, Junior Oto'o Zue, Clech Loufilou Ndela ou Frédéric Bulot.

Concernant André Biyogo Poko et Malick Evouna, encore sous contrat pour un an (avec Göztepe et le CD Santa Clara), mais ne font pas partie des plans des entraîneurs des deux formations, partir était une nécessité. Le premier pour se relancer (même à une échelle inférieure) et redevenir compétitif, le second pour retrouver du temps de jeu. La saison étant définitivement lancée, il ne reste pas moins pour ceux sous contrat de, soit confirmer leurs statuts de piliers, soit se battre pour devenir des premiers choix sur la durée.

Dans le premier groupe, se trouvent les valeurs sûres de leurs clubs comme Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Denis Bouanga (AS Saint-Étienne), Bruno Ecuele Manga et Didier Ibrahim Ndong (Dijon FCO), Guelor Kanga (Étoile Rouge Belgrade), Aaron Appindangoye (Sivasspor) ou Jim Allevinah (Clermont-Foot). Dans la seconde catégorie, on ajoutera aux cas en difficulté susmentionnés, Mario Lemina, qui a eu une nouvelle chance de reconquête de la Premier League avec Fulham. Mais aussi les deux autres Panthères de Turquie que sont Lévy Madinda (Giresunespor) et Aaron Boupendza (Hatyaspor), Fahd Ndzengue (Tabor Szana, Slovénie) ou les réservistes Lloyd Palun (Guingamp), Louis Ameka Autchanga (Niort), Junior Noubi Fotso (Cholet).



James Angelo LOUNDOU



