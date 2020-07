Fin de saison au Gabon : une évidence et des questions

Clap de fin, depuis l'officialisation de l'épilogue de la saison nationale, jeudi par la Fédération gabonaise de football (Fégafoot). Ce, après une ultime session de travail avec la Ligue nationale de football (Linaf), les représentants de l'Association des clubs, de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG) et de la presse sportive.

Aussi tardive qu'ait été la prise de décision sur la poursuite ou non de la saison, le baisser de rideaux a ajouté le Gabon à la liste des pays ayant décidé (plus tôt) d’interrompre définitivement la saison face aux incertitudes nées de la pandémie de coronavirus.

Dans le lot des pays africains qui ont plus tôt stoppé leur saison et attribué le titre en tenant compte du classement en cours, le Gabon a emboîté le pas au Cameroun, au Congo, à la République Démocratique du Congo (RDC), au Rwanda, au Togo ou à la Côte d’Ivoire où le champion et les ''Africains'' sont connus depuis des mois. La nuance avec ces fédérations est que pour les National-Foot 1 et 2 il n’y a eu ni montée ni relégation.