Fin de contrat pour Kévin Mayi : secteur offensif des Panthères en danger

Depuis quelques semaines, un bon nombre de nos joueurs internationaux évoluant à l'étranger se retrouvent à la rue. Le dernier en date, Kévin Mayi, l'attaquant du Stade Brestois, dont le contrat est arrivé à terme ce mois de juin, selon nos informations, ne verra pas son bail renouvelé par les dirigeants bretons. Car, en 28 journées de championnat de L1, l'attaquant gabonais n'a été aligné qu'à deux reprises.

"Les statistiques ne plaident nullement en sa faveur. Il n'a quasiment pas joué cette saison. Entre blessure et banc de touche, les dirigeants bretons ne prendront pas le risque de renouveler son contrat. Et à 28 ans, ça va être compliqué pour Kévin Mayi" , confie une source proche du joueur.

Pour le sélectionneur des Panthères, Patrice Neveu, l'équation semble aussi compliquée. Surtout au niveau de son compartiment offensif. Avec un Aaron Boupendza en déshérence du côté de Bordeaux, un Malick Evouna quasiment en "fin de carrière", malgré ses 28 ans, et un Kévin Mayi qui va se retrouver sans club dans quelques jours, la marge de manœuvre du technicien français est étroite. Si les choses en restent là, il n'aura plus sous la main que Pierre-Emerick Aubameyang, Jim Allevinah et Denis Bouanga. Les plus performants du groupe Panthères, il est vrai.