Fégajudo : quid de la présidence après la nomination de Wilfried Nguéma ?

Un nouveau challenge attend donc le nouveau ''patron'' des Sports de la présidence de la République. Vu l'immensité de sa nouvelle tâche, la question qui se pose alors est de savoir si le promu passera le témoin à la tête de la Fédération gabonaise de judo.

"Les statuts de la fédération sont muets à ce sujet. Au niveau du sport, nous avons des précédents. Nicole Assélé a été un moment secrétaire générale du ministère des Sports, tout en étant présidente de la Fédération gabonaise de handball. Idem pour Alida Graciella Mouanga, qui était à la fois conseiller spécial du président de la République, chargée des missions, cheffe de département Culture, Sports et Loisirs et présidente de la Ligue nationale élite et professionnelle de handball. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Vu la charge de travail, l'obligation de résultat, sans oublier un possible conflit d'intérêts, je pense que le président actuel, qui est un homme d'honneur et de principe, devrait passer le flambeau", a estimé l'ancien secrétaire général de la Fégajudo, Ghislain-Claude Essabe.