Fédération gabonaise de taekwondo : trois candidatures en examen

Un membre du comité ad hoc en donne les raisons : "Il fallait d'abord boucler tout le processus électoral au niveau des sept ligues. Or, la dernière élection, au niveau de la ligue de la Nyanga, s'est tenue le 17 décembre. Soit deux jours avant l'AG élective de la fédération. Ensuite, il fallait recevoir les différentes candidatures, puis mener les enquêtes de moralité. C'est ce que nous sommes actuellement en train de faire. Toutefois, le processus de normalisation de la Fédération gabonaise de taekwondo est irréversible."

Les trois candidatures en examen sont celles de Me Denis Mboumba Nziengui (ancien président de la ligue de l'Estuaire), Me Davy Mbembo Mouandza (arbitre international WTF) et Lafleur Endamne Obame (ancien président de la ligue de l'Estuaire).