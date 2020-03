Fédération gabonaise d'athlétisme : L'AG élective prévue le 27 juin prochain

Ainsi, sous la supervision du vice-président de l'institution faîtière de l'athlétisme continental, le Centrafricain Bruno Konga, il a été décidé de la mise en place d'un comité chargé d'organiser l'assemblée générale élective des ligues provinciales et de la Fédération gabonaise d'athlétisme.

Ce comité, composé de Bruno Konga, président, Bernard Obiang Métoulou, représentant le ministère gabonais des Sports, José-Walter Foula, représentant le Comité olympique gabonais, et d'un représentant de la FGA qui tarde à être désigné, se chargera, entre autres, d'identifier les ligues provinciales et d'organiser leurs assemblées générales et celle de la fédération.