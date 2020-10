Faso-Foot : première victoire des poulains de Thierry Mouyouma

Le club de la capitale du Burkina Faso, en 4 journées, ne comptait qu'un seul point au compteur et pointait à la 18e et dernière place au classement général. "La situation du club en ce début de championnat est inquiétante… Il faut absolument rectifier le tir avant que nos concurrents immédiats ne prennent le large. Par conséquent, nous devons être vigilants à tous les niveaux pour remonter la pente", nous a confié Ibrahima Banao, fervent supporter des Faucons, à l'issue de la rencontre RCK-Kosaf (0-3), comptant pour la 4e journée disputée le 11 octobre dernier au stade municipal Joseph Issoufou-Conombo de Ouagadougou.

Une première victoire qui ne laisse non plus sans réaction l'entraîneur du RCK, Thierry Mouyouma : "Très heureux par cette victoire après des débuts poussifs. Quand vous ne marquez pas, ça ne prend pas. Mais une fois tu joues bien, et que tu as des occasions, le collectif prend."