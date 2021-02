EntretienBrice Ondo  : ''Faire la moitié du chemin vers la qualification''

Brice Ondo, l'entraîneur du club gabonais espère que la première manche de la double confrontation contre d'ambitieux burkinabés soit ce dimanche au stade Augustin-Monedan de Libreville, l'acte fondateur de la qualification historique en phase de poules de la Coupe de la Caf.

L'Union : Dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs et encadreurs de Bouenguidi Sport, avant la manche aller contre Salitas ?

Après deux semaines de travail, le moral est au beau fixe. Même si des pépins physiques ont perturbé la préparation de certains joueurs. Je fais allusion à Junior Bayanho-Aubyang, Calixte Assoumou, Dalian Toung-Allogho, Jeff Batoubanene ou Vivien Inounou. Mais, notre staff médical s'active depuis lors, afin que dimanche nous puissions compter sur l'ensemble de nos forces vives.

Quel va être l'objectif de cette première manche face à un adversaire que vous ne connaissez pas ?

Nous avons tout fait pour avoir le maximum d'informations possible sur Salitas. Elles nous ont servis pour préparer notre stratégie. L'objectif de ce match aller est de nous montrer efficaces dans les deux surfaces de réparation. Faire la moitié du chemin vers la qualification. L'idéal serait d'éviter de prendre un but et d'aller au Burkina-Faso avec une marge de deux buts au minimum. Même si en football c'est loin d'être une garantie.

...

James Angelo LOUNDOU

Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète

Retournez à la rubrique Gabon sport