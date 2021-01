Entretien : "C'est une rencontre capitale que nous devons sécuriser par une victoire sans bavure"

L'Union : Avez-vous déjà digéré votre élimination en Ligue africaine des champions ?

- L'élimination de notre équipe nous amène à tirer des conclusions et non des conséquences. Nous prenons conscience des conséquences de certains de nos choix et actes, ce qui nous permet d’en tirer d'ores et déjà quelques conclusions essentielles et nécessaires pour la suite.