Entretien : André Poko appelle à la solidarité

Les Panthères du Gabon affrontent le jeudi 25 mars prochain à Franceville les Léopards de la RDC. Dans le cadre de cette importante rencontre, quasi qualificative, notre Rédaction ouvre ses colonnes à nos internationaux. Comment préparent-ils ce match ? Quelle importance revêt à leurs yeux cette rencontre ? Quel regard portent-ils sur leur adversaire, la RDC ? André Biyogo Poko, sociétaire du club turc d'Altay Spor Kulübü (D2) ouvre le bal en répondant à nos questions. Afin d'édifier l'opinion nationale.

L'Union : André Biyogo Poko, quelle importance revêt pour vous la rencontre Gabon-RDC ?

André Biyogo Poko : La rencontre du 25 mars prochain face à la RDC est très importante pour nous les joueurs et le peuple gabonais tout entier. Car, en cas de succès, nous serons automatiquement qualifiés pour la prochaine Can. Et ce, après avoir manqué la précédente édition en Égypte.

Comment comptez-vous justement aborder ce match face aux Léopards ?

- Mais avec beaucoup de détermination et de sérénité. Nous allons jouer avec le cœur et les "tripes". Nous allons jouer pour nous et le peuple gabonais tout entier qui attend cette qualification avec beaucoup d'impatience.

La rencontre est-elle gagnée d'avance ?

- C'est une rencontre qui ne sera pas facile. Nous sommes conscients de cette réalité. Mais c'est à nous de tout faire pour remporter ce duel. Sur le terrain, nous allons tout donner contre la RDC. Redoubler d'effort au niveau collectif. Tout en étant solidaire. Car, c'est en étant solidaire que nous allons l'emporter.

Un mot à l'endroit du peuple gabonais

- Nous demandons au peuple d'être dernière nous. C'est votre équipe. C'est la sélection du Gabon. C'est le drapeau que nous allons défendre le 25. Nous avons besoin de vos prières. Car, l'équipe nationale appartient au peuple gabonais.

