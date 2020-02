En route pour Tokyo : Franck Mombey au pied de la montagne

Si le Tournoi qualificatif olympique (TQO) de boxe a débuté à Dakar (Sénégal) avec une première victoire gabonaise signée Junior Mikamou, c'est ce samedi que débute le parcours du combattant pour Franck Stevie Mombey, la meilleure chance d'une équipe des Panthères comptant finalement cinq représentants.

La longue marche vers ''Tokyo 2 020'' va ainsi débuter pour le pugiliste classé dans la catégorie des 57 kg, avec un premier écueil nommé Tryagain Morning Ndevelo, un boxeur venu de Namibie et caressant, lui aussi, le rêve olympique. En cas de succès, il faudra ensuite franchir l'obstacle du jeune prodige ougandais Isaac Masembe (20 ans), tête de série numéro deux de la catégorie et favori de la partie basse du tableau comptant des noms bien connus. Notamment l'Algérien Oussama Mordjane, médaillé de bronze aux derniers Jeux Africains à Rabat, le Botswanais Tefo Maitewa Kesaotehepa et le Bissau-guinéen Junior Félix Mendes.

Sans oublier les cadors de la première moitié de tableau, comme l'Égyptien Mohamed Hamout (tête de série numéro un), le Zambien Evaristo Mulenga, le Ghanéen Samuel Takyi, voire le Camerounais Evariste Tchouta Mbianda que Franck Mombey avait battu aux Jeux Africains 2 019.

C'est donc dire que rien ne sera donné au boxeur gabonais qui, en cas d'échec, pourrait toutefois avoir une ultime chance, pour une session mondiale encore plus relevée à Paris (France) au mois de mai prochain.



James Angelo LOUNDOU



