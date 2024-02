Emmanuella Atora Eyeghe : "Tenter un grand coup à Paris en remportant une médaille"

L'Union : Emmanuella Atora Eyeghe, vous êtes la première femme de l'histoire de notre taekwondo à se qualifier pour les Jeux olympiques. Tout un symbole !

Emmanuella Atora Eyeghe : "C'est avant tout un honneur d'être la deuxième femme la plus gradée, car je suis 3e dan, et aujourd'hui la première à se qualifier pour les Jeux olympiques. Mon espoir est de voir d'autres Gabonaises suivre ce chemin. Et dans la vie, ne jamais baisser les bras.

Vous revenez vraiment de loin ! À un moment donné vous avez même failli mettre un terme à votre carrière.

"En effet, après la maternité, j'ai rencontré d'énormes difficultés qui ont valu l'arrêt de mes activités sportives. Mais grâce à ma volonté et aux soutiens de certaines personnes, je me suis relancée avec les résultats que vous connaissez.

Comment s'est déroulée votre préparation ?

"Ma préparation s'est faite en deux étapes. Premièrement, au sein de ma Team, le club Yong Setrag. Ensuite en France par le canal de la fédération qui a bien voulu saisir le Comité national olympique du Gabon pour ma mise en route en janvier dernier à Aix-en-Provence. Et ça a marché !

Quels sont vos objectifs ?

"Tenter un grand coup à Paris en remportant une médaille. Ensuite obtenir la médaille d'or lors des prochains Championnats d'Afrique et boucler pour la première fois avec les Mondiaux.

À qui dédiez-vous cette qualification ?

"Je dédie cette qualification à vous tous qui me soutenez, aux Gabonais, à la femme gabonaise, au ministre des Sports et au chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema."

Entretien réalisé par Willy NDONG

Libreville/Gabon