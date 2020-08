Éliminatoires de la Can-2019 : la Fégafoot et Neveu déjà à pied d'œuvre

Les Panthères et les dirigeants sportifs gabonais connaissent depuis quelques jours le calendrier des différentes rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde "Qatar-2022" et de la Coupe d'Afrique des nations "Cameroun-2022". Les matchs Gabon-Gambie et Gambie-Gabon, du mois de novembre prochains, seront déterminants pour la qualification.

Car, il faudra défier plus tard, à Franceville, les Léopards de la RDC, revanchards, et les Palancanegras d'Angola, à Luanda. Conscients des enjeux de ces rencontres, les responsables de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), et Patrice Neveu, le coach national, sont déjà à pied d'œuvre pour préparer ces échéances.

"Nous sommes déjà en train de préparer le match amical du mois d'octobre des Panthères, à Paris, contre un adversaire à déterminer. Les négociations ont déjà été entamées avec notre agent de match. Nous attendons aussi le retour des différentes demandes d'autorisation adressée à la Fédération française de football (FFF). Mieux, dans quelques jours, nous aurons une réunion conjointe, Fégafoot, responsables du ministère des Sports, afin de préparer les différents budgets. Le volet sanitaire, lié au Covid-19, sera également traité", nous a confié une source proche de la Fédération gabonaise de football.

Au niveau de l'encadrement technique, Patrice Neveu est également à pied d'œuvre. Selon nos informations, le technicien français s'active à trouver des clubs à plusieurs de nos footballeurs internationaux en difficulté. Mieux, il aurait même déjà contacté un certain nombre de jeunes joueurs, âgés de 19 ans, et susceptibles d'intégrer au mois d'octobre prochain la sélection.



Willy NDONG



