Éliminatoires Can dames 2022 : le Gabon s'incline 1-2 à Brazzaville face au Congo

En match aller comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations dames, les Diables rouges du Congo ont battu ce mercredi 20 octobre au stade Alphonse-Massamba-Debat de Brazzaville les Panthères du Gabon sur le score de 2 buts à 1. La première période fut à l'avantage des Congolaises. A la 15e minute, Aicha Yamounou ouvre le score. 30 minutes après ce but, Paulmiche Wahouma double la mise pour le 2-0 (45e ). Score à la mi-temps. En seconde période, les Gabonaises vont tout donner surtout après l'exclusion de Josiane Ndende à la 81e minute. En infériorité numérique, les Congolaises vont concéder, à la 84e minute un but qui porte la signature de Reine Edzoumou. Un but qui pourrait valoir de l'or mardi prochain lors de la manche retour à Sibang.