Éliminatoires CAN 2022 : Bruno Ecuele Manga et Didier Ndong seront dans le groupe des Panthères

DANS un communiqué rendu public le mardi 16 mars dernier, la formation française de Dijon Football Côte-d'Or (L1), annonce avoir pris la décision de ne pas libérer ses joueurs internationaux évoluant hors espace européen lors de la prochaine trêve internationale fin mars. Parmi ses internationaux figurent nos compatriotes Bruno Ecuele Manga et Didier Ibrahim Ndong, tous deux convoqués par Patrice Neveu pour prendre part aux deux rencontres face à la RDC et l'Angola, les 25 et 29 mars prochains.

"Contraints de devoir observer une période d’isolement de plus de cinq jours au retour de leurs sélections, les internationaux évoluant hors espace européen ne seront pas autorisés à rejoindre leurs équipes nationales respectives. En effet, comme autorisé par la Fifa, le DFCO ne souhaite pas libérer des joueurs qui seront dans l’impossibilité de défendre les couleurs du club lors du match Olympique de Marseille - DFCO, programmé le dimanche 4 avril (31e journée de Ligue 1 Uber Eats)", indique le communiqué du club bourguignon.

S'agissant de la période d'isolement de plus de cinq jours imposés par les autorités françaises aux internationaux de retour en France, le gouvernement français, selon nos informations, a indiqué à la Fédération française de football (FFF) qu'elle pourrait obtenir une exemption de la période de confinement pour les joueurs internationaux participant à une compétition internationale telle que les éliminatoires de la Can-2021.



Willy NDONG



