Eliminatoires Can-2021 : un premier tournant pour les Panthères du Gabon

La manche aller de la double confrontation face aux Scorpions de Gambie, ce soir (20 heures) au stade de Franceville, sera un indicateur pour la suite des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations à venir.

Le contexte sanitaire particulier, associé à une sélection gabonaise suscitant des interrogations, ne soulève pas moins de doutes sur ce qu’il faudra inévitablement balayer, pour vaincre un adversaire redoutable et leader de la poule C. C’est la seule issue qui s’offre à Patrice Neveu et ses troupes pour virer en tête, à mi-parcours de la route vers ‘’Cameroun 2021’’.

Tel est le défi qui attend les Panthères, l'équipe nationale du Gabon, ce soir contre les Scorpions de Gambie, pour le compte de la 3e journée du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021.

Il y a d’abord l’enjeu de ce premier acte où toute contre-performance est proscrite devant les Scorpions qui tiennent le flambeau de la poule D, grâce à une meilleure différence de buts que les Panthères (4 points +2 contre 4, +1).

S’imposer permettrait aux Gabonais de prendre seuls les commandes du groupe et aller disputer en position de force la seconde manche contre les Gambiens, lundi 16 novembre prochain à Bakau. Dans la mesure où l'Angola se déplace samedi 14 novembre prochain au stade des Martyrs-Kinshasa pour y affronter les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC). Avant de recevoir, mardi 17 novembre prochain au stade du 11-Novembre de Luanda, les mêmes Léopards. En match comptant pour la 4e journée de ces éliminatoires.

En plus de l’adversaire, 157e au classement Fifa et vainqueur (1-0) le 6 juin 2011 à Moanda de la première opposition entre les deux pays, le onze Vert-Jaune-Bleu devra surmonter les forfaits (sur blessure) du défenseur central Aaron Appindangoye et du milieu de terrain Mario Lemina. Mais aussi arriver à se transcender sans le soutien du public. Étant entendu que le huis clos a été décrété par la Confédération africaine de football (Caf) pour toutes les rencontres, en raison de la pandémie de Covid-19.

Le sélectionneur Patrice Neveu a déjà son idée sur ses choix (joueurs et schéma de jeu) et les mots à utiliser pour tirer la quintessence d’un groupe qui devra réussir la performance collective nécessaire pour effacer les doutes nés du match amical perdu le mois dernier contre le Bénin, perpétuer la tradition d’invincibilité du Gabon au stade de Franceville, mais surtout éteindre les velléités de la Gambie pour devenir leader d’un groupe où la République Démocratique Congo (2 points) et l’Angola (0) sont eux aussi sous tension, à l’orée de leur double affrontement.



James Angelo LOUNDOU



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport