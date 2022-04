Election à la Fégafoot : Jérôme Efong Nzolo est remis en course

Mis dans un premier temps hors course par la commission électorale chargée de l’organisation de l’élection du bureau directeur de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), après examens de ses textes, le candidat Jérôme Efong Nzolo vient d’être réhabilité par la commission des recours en matière électorale. S’il avait été écarté de la course en raison de l’article 159 de la loi n°003/2020, ce dernier, après avoir introduit un recours, à obtenu gain de cause et se voit ainsi remis en course dans sa quête pour la présidence de l’instance faîtière du football gabonais.

H.N.M

Lambaréné/Gabon