Élection Fégafoot : la candidature de Brice Mbika Ndjambou rejetée

La commission électorale de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) présidée par Landry Georges Mikala, était face à la presse hier au siège fédéral. Il était question de livrer les conclusions du travail fait sur l'examen des différents dossiers, après la date limite (le 16 mars 2022) de dépôt de candidatures pour l'élection du 16 avril prochain. Parmi les grandes décisions, le rejet de la candidature de Brice Mbika Ndjambou, actuel président de la Ligue nationale de football (Linaf). Il est reproché à ce dernier de faire entorse aux statuts qui prescrivent le cumul des fonctions sportives, pour n'avoir jamais formulé de démission de son poste de président de la Linaf. Une fonction qui fait de lui statutairement le troisième vice-président de la Fégafoot.

La commission électorale a toutefois laissé une porte ouverte à l'éligibilité de la liste de Mbika Ndjambou. Ce en lui donnant la possibilité de communiquer dans les 48 heures l'identité d'une nouvelle tête de liste. Hormis le président de la Linaf, Rodrigue Nguema N'nang, ayant déposé par mail le 17 mars 2022, a vu son dossier rejeté par la Commission. Pour dépôt hors délais, en plus d'être incomplet. Pour le reste, les candidatures de Pierre-Alain Mounguengui, le sortant, Dieudonné Ndoumbou Likouni, Jérôme Efong Nzolo, Dieudonné Wayi, Valéry Ondo Ebè et Désiré Meba Me Fama ont été validées.

Notons enfin que le délai pour d'éventuels recours est de 48 heures et la publication de la liste définitive des candidats est fixée à ce vendredi 25 mars. Une réunion entre la commission électorale et les candidats est prévue le lendemain au siège de la Fégafoot. La campagne électorale débutera le 27 mars et prendra fin le 15 avril. La transmission définitive de la liste des candidats aux membres du Congrès est, quant à elle, prévue le 1er avril.

Prosper Sax NZE BEKALE

Owendo/ Gabon