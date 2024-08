Ecuele Manga : un risque assumé

L'ombre du doute qui pouvait exister aux yeux de nombre d'observateurs a été rapidement balayée par le sélectionneur national, qui a convoqué son capitaine numéro un, malgré sa situation sans club et donc privé de préparation collective et compétition depuis l'intersaison et le début d'exercice 2024-2025.

Aux dires de Thierry Mouyouma, qui a assumé son choix, Bruno Ecuele Manga a été soumis à une évaluation athlétique après une préparation indivualisée concoctée par le staff des Panthères, coche toutes les cases et est opérationnel pour les deux matchs du mois de septembre.

Où, par ailleurs, son statut (joueur sans club) ne sera pas un frein pour trouver un point de chute après la fermeture du mercato estival 2024 ce 1er septembre.

Il reste que le défenseur central de 36 ans, en cas de titularisation au côté d'Appindangoye, manquera forcément de rythme de la compétition et ne sera pas à l'abri d'un pépin physique, vu la succession d'efforts sur deux matchs s'annonçant de haute intensité et en l'espace de quatre jours.

Il devra s'attendre à souffrir sur la durée aussi bien face à la technique et à la vitesse des attaquants des Lions de l'Atlas que la puissance et la percussion de ceux des Fauves du Bas-Oubangui.

Heureusement pour Mouyouma, l'alternative la plus évidente à Ecuele reste Moucketou.

Puis Mboula, voire Lemina.

J.A.L

Libreville/Gabon