AS Dikaki : Vers une réconciliation entre le président et l’ancien coach

Les choses sont sur le point de se remettre dans le bon sens du côté d'AS Dikaki, actuel lanterne rouge de la poule A du National-Foot 1.

Du moins, pour ce qui concerne les tensions et autres dysfonctionnements observés ces derniers temps au sein de cette écurie. Lesquels, on se souvient, avaient conduit le président fondateur du club, Brice Madinda, à se séparer d’Albert Didoungou et de Sosthène Koumba Pambou. Respectivement coach et secrétaire général dudit club.

Tout compte fait, le président d'AS Dikaki pourrait reconsidérer sa position de démettre de leurs fonctions ses deux anciens collaborateurs. C’est l’une des propositions faites aux dirigeants du club de la Ngounié, lors de la réunion, lundi dernier, autour des membres du bureau de la Ligue nationale de football (Linaf) et de ceux du bureau de l’association des clubs de première et deuxième divisions.

Une proposition à laquelle Brice Madinda serait favorable et aurait déjà assuré la Linaf et l’Association des clubs de sa volonté de rétablir ses deux anciens collaborateurs dans leurs fonctions respectives. Cela, dans le seul but de ramener la sérénité au sein de cette équipe qui a tant fait parler d’elle négativement ces dernières semaines. Reste que c’est par correspondance adressée à la Linaf que le président fondateur de l'AS Dikaki doit s’engager à réengager le coach et le "SG".

Du côté des deux limogés, on serait, à ce qu’il se dit, prêts à faire table rase de tout et à repartir sur de nouvelles bases. Mais, à la condition que le président Madinda tienne un certain nombre d’engagements. Entre autres, le paiement des arriérés de salaires et l’amélioration des conditions de travail de l’encadrement technique et des joueurs.



Stéphane MASSASSA



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport