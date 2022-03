Didier Ibrahim Ndong : "Je me suis entretenu avec Neveu et nous nous sommes compris"

En août dernier, l'international gabonais s'est engagé pour une saison sous la forme d'un prêt avec option d'achat avec le club turc de Yeni Malatyaspor, actuel lanterne rouge de SüperLig. Sans salaire depuis près de six mois, Didier Ibrahim Ndong ne compte plus rester en Turquie. Il l'a fait savoir au cours de notre entretien. Il s'est également exprimé sur son avenir en équipe nationale.

• L'Union : Didier Ibrahim Ndong, quelle est votre situation actuelle avec Malatyaspor ?

Sur le plan personnel, je suis quasiment à six mois sans salaire. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est une situation désagréable à vivre d’autant plus que le club est lanterne rouge de SuperLig. Et à cette allure, je ne peux plus continuer à jouer sans être rémunéré. C'est aussi simple que cela.

Qu'allez-vous faire, d’autant plus que votre prêt à Malatyaspor arrive à échéance le 30 juin ?

C'est une situation difficile à vivre. À cet effet, je compte rentrer dans les tout prochains jours à Libreville pour me ressourcer. Et réaliser au pays un travail spirituel. C'est très important pour moi. Le football c'est bien, mais la famille passe avant tout. Et avec Dijon ? Je suis encore sous contrat avec le club bourguignon jusqu'en juin 2023. Le 27 juin prochain, je compte remonter sur Dijon pour la reprise et on verra ce que cela donnera. Mais je pense que je mérite une meilleure carrière sportive.

Selon nos informations, vous vous êtes longuement entretenu avec le coach national Patrice Neveu. De quoi avez-vous parlé ?

Tout naturellement de moi et de la sélection. Inutile de revenir sur les détails de ce que vous savez déjà sur ma non-convocation lors de la dernière Can-2021, car nous avons abordé cette question avec le sélectionneur. Et pour répondre à votre question, effectivement je me suis entretenu avec Neveu et nous nous sommes compris. J'ai dit au coach ce que je pensais et j'ai compris ce qu'il m'a dit. Je lui ai aussi parlé du rôle qui doit être le mien en sélection. Et en définitive, il s'est dit disposé à tout mettre en œuvre pour me trouver, le cas échéant, un bon club. Mais vous êtes toujours sous contrat avec Dijon Vous savez bien dans quelles conditions j'ai quitté Dijon. En juin, si les choses ne se déroulent pas comme je le souhaite, mieux vaut anticiper.

Seriez-vous convoqué en juin prochain ?

La liste doit sans doute être rendue publique au mois de mai. Et pour la question, le coach est bien place pour y répondre.

Propos recueillis par Willy Ndong

Libreville/Gabon