Dette : l'État vient de payer 950 millions de francs à Camacho et ses adjoints

Face à l'urgence, l'État, via le Trésor public, vient de débloquer la somme de 950 millions de francs pour régler une bonne partie des arriérés de salaires de l'Espagnol Antonio Camacho et ses deux adjoints.

"Sur une dette globale évaluée à 1,77 milliard de francs, l'État vient de payer, comme avance, et par virement du Trésor public, à Camacho, Rodenas et Laborie, 950 millions de francs. Camacho a reçu un virement de 703 millions francs. Rodenas, 124 millions et Laborie 123 millions" , explique le ministre des Sports.

Selon le membre du gouvernement, la dette de l'État vis-à-vis des anciens sélectionneurs et autres techniciens, toutes disciplines confondues, oscille entre 2,3 et 3 milliards de francs. D'où la mise en place d'une commission ad hoc chargée d'évaluer la dette réelle de l'État.

"Dès ma prise de fonction, en juin 2019, j'ai fait le point avec le président de la République sur la situation de la dette de l'État vis-à-vis des anciens sélectionneurs et encadreurs techniques des équipes nationales des Panthères A, qui étaient sous contrat avec le Gabon. Cet état faisait ressortir une dette qui se situait entre 2,3 et 3 milliards de francs. Ce montant est en train d'être consolidé par une commission ad hoc mise en place au sein du ministère des Sports. Le travail consiste à collecter tous les contrats de travail et les ordres de paiements comptables. Le but est d'apurer, selon les très hautes instructions du chef de l'État, toute la dette aux anciens sélectionneurs et encadreurs de toutes les disciplines sportives", précise-t-il.