Détection : Eneme Ella motivé par le projet de Neveu

Une source proche de l'encadrement technique des Panthères indique que "cette tournée vise, entre autres, à rajeunir les effectifs des Panthères, dans la perspective des éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations 2021, et du Mondial 2 022".

"Je me suis rendu à Amiens où j'ai regardé le match d'Ulrich-Brad Eneme Ella, international français U 19. Puis je me suis entretenu avec le joueur qui était accompagné de son père. Un entretien riche. Ulrich est très motivé par le challenge gabonais. Occasion pour moi ici de remercier le ministre des Sports et la Fégafoot qui ont épousé ce projet et mis les moyens qu'il faut à disposition", a déclaré Patrice Neveu.