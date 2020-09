Début de Premier League : PEA déjà buteur !

Arsenal n'a pas tremblé samedi au stade Craven-Cottage, lors de la rencontre face à Fulham, le promu, comptant pour l'ouverture du championnat anglais de première division (Premier League). En effet, les hommes de Mikal Arteta, 8e la saison écoulée, n'ont pas trop forcé pour venir à bout du voisin londonien, sèchement battu 0-3 à domicile.

Pour cette confrontation, le nouveau manager des Gunners a aligné une équipe à vocation offensive composée de trois défenseurs (Thiernay, Gabriel, Holding), quatre milieux de terrain (Maitland, Xhaka, El Nenny, Bellerin) et trois attaquants (Aubameyang, Lacazette, Willian). À l’opposé, Parker, le coach de Fulham, a mis en place un 4-2-3-1 pour espérer surprendre en contre les Gunners. Mais il n'en fut rien. C'est plutôt Arsenal qui prend la rencontre dans le bon sens. À la 8e minute, Lacazette ouvre le score sur un centre de PEA. En seconde période, l'ancien Lillois, Gabriel dos Santos Magalhães, d'une tête rageuse, suite à un corner, inscrit le second but de la partie. Avant que l'inévitable Pierre-Emerick Aubameyang ne porte l'estocade, grâce à un fabuleux but d'anthologie de l'attaquant international gabonais.

Le film du but : 57e minute, Aubameyang réussit son contrôle orienté de la poitrine en direction de son pied gauche. Puis il déclenche une frappe enroulée pleine lucarne qui ne laisse aucune chance au portier Rodak. C'est le 11e but de PEA en 11 rencontres consécutives.

C'est donc une cuisante défaite de la formation de Mario Lemina qui n'a pas été convoqué pour cette rencontre.



