Dans la perspective des JO : vaste programme de préparation pour Maganga Gorra

Après la levée des mesures de confinement aux États-Unis, le sprinteur gabonais a repris le chemin des entraînements. En ligne de mire : les championnats de France Élite, les Mondiaux d'athlétisme en salle, les championnats d'Afrique et les Jeux olympiques de Tokyo.

Aux États-Unis, plusieurs États ont levé les mesures de confinement. C'est le cas, notamment, de la Caroline du Nord où réside et s'entraîne notre compatriote Guy Maganga Gorra, spécialiste du 100 et 200 m. Après la levée desdites mesures, il a repris le chemin des entraînements. Le sprinteur gabonais a en ligne de mire : les championnats de France Élite, les Mondiaux d'athlétisme en salle, les championnats d'Afrique et les Jeux olympiques de Tokyo. Tout un programme !

" Le confinement a été levé dans plusieurs États. Ce qui signifie que les activités ont repris. Pour ma part, j'ai débuté il y a quelques semaines les entraînements. L'objectif est de préparer avec sérieux et abnégation les prochaines joutes internationales", nous a-t-il confié

Pour les rendez-vous d'août et septembre, Guy Maganga Gorra, qui avait échoué l'an dernier au pied du podium, lors de la finale des 200 m au Championnat de France Élite, est revanchard : "Mon objectif est, cette fois, de faire un podium sur 200 m, et faire tomber mon record sur cette distance", indique-t-il.

Après la France, le coureur gabonais repartira aux USA en octobre pour préparer les championnats du monde en salle, prévus en Chine en mars 2021. "Pour être grand, il faut se frotter aux meilleurs mondiaux de la discipline. Raison pour laquelle je me prépare à fond pour cette compétition", poursuit-il.



