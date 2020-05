Cyril Nsi Ella Nsi : ''Nous sommes déjà prêts à clôturer notre saison sportive''

l’Union. Monsieur le président de la Ligue de football du Woleu-Ntem, quel bilan à mi-parcours pouvez-vous faire avant l’arrêt de vos activités, pour cause de la pandémie du Covid-19 ?

Cyril Nsi Ella Nsi : Au sortir de notre assemblée générale du 29 décembre 2019, nous avons décidé de reprendre les compétitions dès le 18 janvier 2020, pour nous permettre de disposer du temps nécessaire pour terminer la saison. Ce, pour éviter les contraintes des compétitions fédérales. On a souhaité débuter par la Supercoupe. Mais, les moyens étaient faibles, notre caisse ne pouvait pas supporter une charge supplémentaire, au risque de rencontrer des difficultés à mi-chemin. En D3, nous avons enregistré 13 équipes réparties en trois poules. A savoir : Poule Nord (US Bitam, AS Mingassang, Nordano FC et Olympique de Minvoul). Poule Centre : US Oyem, Oyem AC, Académie du nord, CFAM et AS Diba Académie. Poule Sud : AS Mitzic, Okano FC, Racing Club d’Okano et Olympique de Medouneu.