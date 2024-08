Cyclisme/Glenn Morvan Moulengui ''en contact avec une nouvelle équipe''

L'Union : Au mois d'avril écoulé vous étiez au Gabon pour une affaire de visa et de non versement de vos frais de stages, où en sommes nous aujourd'hui ?

Glenn Morvan Moulengui : Ma situation n’a pas été réglée par les autorités sportives de notre pays, rien n’a été fait. Vu que personne ne bougeait le petit doigt et que je perdais la forme ramenée d’Espagne avec l'équipe Vendée U, j’ai mis mes propres moyens à contribution pour garder le niveau. Ne pouvant plus retourner dans le même centre de formation, je suis entré en contact avec une nouvelle équipe. Je passerai les tests dans un mois.

L'Union : Quel était exactement le problème ?

Glenn Morvan Moulengui : Le centre de formation de Vendée où j'étais en stage n’a pas été soldé par l’Agence nationale des bourses du Gabon. Je ne pouvais plus continuer ma formation au sein de cette structure d'élite, vu les dépenses effectuées au début de la saison et les fonds qui n’arrivaient plus à suivre.

L'Union : De quoi est en fin de compte fait votre quotidien depuis le retour en France en qualité de boursier sportif de haut niveau gabonais ?

Glenn Morvan Moulengui : Je continue les entraînements avec le programme établi par le club. Je passerai ensuite les tests dans un mois pour intégrer officiellement le Centre du club de l'AS Évry en France.

L'Union : Votre mot de fin ?

Glenn Morvan Moulengui : Je profite de cette occasion pour interpeller le président de la Transition, chef de l'Etat, le général Brice Clôtaire Oligui Nguema, le supporter numéro 1 de toutes les Panthères. Le cyclisme gabonais a besoin d’aide. Les sportifs gabonais ne sont pas mauvais. Nous, les athlètes, subissons juste un manque de considération de tous nos dirigeants.

Entretien réalisé par

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon