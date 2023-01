Cyclisme : 15 équipes attendues pour la Tropicale Amissa Bongo

LA 16e édition du tour cycliste de la Tropicale Amissa-Bongo au Gabon se déroule du 23 au 29 janvier 2023. Les organisateurs et l’Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC) l’ont annoncé le 6 décembre 2022 après deux ans d’interruption de cette compétition de l’Union cycliste internationale(UCI) en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Pour cette édition, 15 équipes sont attendues pour visiter cinq des neuf provinces du Gabon. En raison de la pandémie de Covid-19, la Tropicale Amissa Bongo n’a pu se tenir en 2021 et 2022.

Avec la levée des restrictions sanitaires et après la reprise des activités sportives au Gabon, les organisateurs indiquent que la 16e édition enregistre la présence de cinq équipes professionnelles, notamment, les Belges de Bingoal, les Français de TotalEnergies, les Espagnols de Burgos, les Américains d’EF Education (l’équipe de développement de la structure du World Tour) et les Turcs de Beykoz. Sera également présent cette année, l’Erythréen Natanaël Berhane, premier Africain à remporte la Tropicale Amissa Bongo en 2014. Les équipes africaines, parmi lesquelles l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Erythrée, le Maroc, l'Ile Maurice, le Rwanda et le Gabon complètent cette liste.

Les organisateurs indiquent également que la compétition passera par cinq des neuf provinces du Gabon, avec un beau départ dans le nord du pays, dans le Woleu-Ntem entre Bitam et Oyem puis vers Mitzic. A noter que la Ngounié, le Moyen-Ogooué, l'Ogooué-Maritime et l'Estuaire feront également la fête durant cette semaine animée par les professionnels de la " Petite reine ". Le parcours 2023 offrira aux différents spécialistes la possibilité de briller sur tous les terrains, notamment les sprinteurs lors des arrivées à Port-Gentil et Libreville et les puncheurs à Bitam, Oyem, Mitzic, Lebamba, Mouila et Lambaréné.

La participation sera une nouvelle fois à la hauteur de l’événement majeur du cyclisme africain avec des équipes de haut-niveau habituées aux plus grands événements du calendrier mondial comme le Tour de France ou le Tour d’Espagne, estiment les organisateurs. Sept étapes sont inscrites au menu de cette 16e édition avec un total de 90 coureurs sur une distance globale de 933.7 km. L’arrivée finale à Libreville promet encore un spectacle dense sur le circuit initial de la première édition en 2006, devant le Palais du Sénat sur le Boulevard triomphal Omar Bongo Ondimba.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon