CSU : Franck Nguema et Patrick Daouda Mouguiama sur le terrain

Dans le cadre du Championnat scolaire et universitaire (CSU), lancé officiellement en janvier dernier, le ministre des Sports, Franck Nguema, son collègue de l'Éducation nationale, Patrick Daouda Mouguiama, et la coordinatrice nationale du CSU, Géraldine Yema Robert, ont assisté, hier, aux compétitions de football et d'athlétisme qui se sont déroulées au stade de Nzeng-Ayong.

Reconnaissant la nécessité de faire du CSU un véritable levier de développement des futurs athlètes du pays, le ministre de l'Éducation nationale s’est réjoui du retour de cette compétition destinée à détecter et encadrer de nouveaux talents. "Ça me fait plaisir de voir que nous n'avons pas réinventé la roue. Nous sommes revenus aux fondamentaux en remettant sur pied le Championnat scolaire et universitaire. Nous savons que les établissements et les écoles sont des viviers pour le sport d'élite. Cela nous permet de former des talents qui vont représenter le Gabon dans les compétitions internationales", a déclaré Patrick Daouda Mouguiama.

Pour sa part, le ministre des Sports, grand artisan de la renaissance de cette compétition sous une nouvelle formule, a salué le bon déroulement de ce tournoi. "Dans tout le Gabon, aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que le CSU a véritablement démarré. Ce championnat permet de détecter les talents de demain. Il nous faut renouveler notre sport d'élite. Les athlètes comme Anthony Obame doivent être renouvelés. C'est une occasion pour nous de préparer les futurs athlètes qui devront prendre part aux Jeux olympiques de Paris 2 024", a conclu Franck Nguema.



Hans NDONG MEBALE



