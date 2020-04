Cowbell Bac League 2020 : Tout avait si bien commencé

Pour cause de coronavirus (Covid-19), la compétition initiée par Basket academy club (BAC) a, en effet, été suspendue, pour se conformer aux mesures sanitaires décidées par l'Etat gabonais.

"Des mesures d'accompagnement ont été prises. A savoir, la sensibilisation des jeunes et de l'ensemble de nos participants aux mesures barrières sur tous nos canaux de communication, la sensibilisation à des actes civiques afin d'occuper sainement les jeunes durant la période de confinement à la maison. Mais aussi des séances d'informations sur des astuces pratiques et des activités saines, à savoir le jogging, les étirements, le perfectionnement du dribble" , indique ainsi sur son site, l'ex-international gabonais Willy Conrad Asseko, avec la caution de la Fédération gabonaise de basket-ball et la contribution d'autres partenaires.

Mais avant cette communication et le gel des activités de la saison en cours, la dynamique lancée en début d'année avait déjà atteint 29 établissements scolaires du pays. Parallèlement, deux pôles de performance ont été mis en place dans le Moyen-Ogooué et l'Ogooué-Maritime, accompagnés d'une dotation en équipements sportifs.

On rappelle que la CBL est une compétition inter-établissements lancée en 2015 et destinée aux filles et garçons des lycées et collèges dans les 9 provinces du Gabon. Elle a pour objectif principal de former et participer à la création d'une nouvelle élite gabonaise.