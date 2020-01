Cowbell Bac League 2020 : Port-Gentil point de départ

Une compétition remportée la saison écoulée par les équipes des lycées Charles-Ntchoréré (filles) et Léon-Mba (garçons) et dont la deuxième édition sera lancée ce samedi à Port-Gentil.

Avant l’épilogue programmé le 30 mai prochain, la compétition se disputera aussi bien dans le chef-lieu de l’Ogooué-Maritime que sur le reste des sites retenus (Koula-Moutou, Lambaréné, Libreville, Makokou, Moanda, Mouila, Oyem et Tchibanga) en des périodes variées et tenant compte du calendrier des ligues provinciales. Avec la contribution de ses partenaires, notamment ceux du secteur privé. Il est également prévu une nouvelle immersion à l’international, avec la participation à un tournoi, comme l’année dernière, des meilleurs joueurs détectés à travers le pays.

Pour le nouvel exercice de la BAC, la principale innovation sera l’expérimentation, après une phase de détection, de la mise en place d’un pôle de formation U18 et U20 dans les provinces de l’Estuaire, du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime. Un programme en partenariat avec la direction technique de la Fédération gabonaise de basket-ball. Et un pôle sports études destiné à l’accompagnement des valeurs montantes.