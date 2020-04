Covid-19 : Subvention de 300 millions de la Fifa à la Fégafoot

C’est officiel depuis vendredi. La Fédération internationale de football associations (Fifa) vient de débloquer 150 millions de dollars pour la subvention de ses 211 fédérations membres.

L’instance internationale dirigée par Gianni Infantino entend ainsi débloquer tous les fonds opérationnels dus aux associations membres pour les années 2019-2020. Il s’agit, en gros, de la première étape de son plan d’aide à la communauté du football touchée par la pandémie de coronavirus (Covid-19).

C’est, exactement, une enveloppe de 500 000 dollars que devra percevoir chaque fédération, dans les tout prochains jours, indépendamment de sa taille. Soit un peu plus de 300 millions de francs. Cette aide financière immédiate devra être utilisée pour atténuer l’impact financier du Covid-19 sur le football, dans chacune des associations membres de la Fifa. Notamment pour ce qui est des obligations financières ou opérationnelles qu’elles peuvent avoir envers le personnel et d’autres tiers.

Voilà donc qui devrait pouvoir rassurer les instances dirigeantes du football gabonais et leur redonner un peu d’oxygène. Notamment la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) et la Ligue nationale de football (Linaf). Sans oublier les clubs de D1 et D2 du National-Foot, ainsi que les ligues provinciales. Etant entendu que ces derniers devraient être parmi les bénéficiaires de cette aide de la Fifa. Il faut, cependant, préciser qu’il était initialement prévu que les 211 fédérations ne recevraient le montant total de cette aide qu’après avoir rempli des critères spécifiques. Mais, vu les circonsta...

Stéphane MASSASSA

