Covid-19 : La Grande nuit des arts martiaux 2020 repoussée sine die

La soirée du 22 mai 2020 aurait dû être celle des réjouissances au palais des sports de Libreville, à l’occasion de la 29 e édition de la Grande nuit des arts martiaux. Mais c’était sans compter avec le coronavirus, venu bouleverser tous les rendez-vous sportifs dans le monde depuis trois mois.

Comme les autres événements sportifs nationaux et internationaux programmés après les mesures sanitaires prises au Gabon et ailleurs, la traditionnelle rencontre annuelle dont l'initiateur et le promoteur est Shihan Manvoumbi Mombo Wapatcha, a logiquement été repoussée à une date ultérieure. Pas annulées ou définitivement interrompues, comme certaines retrouvailles ou compétitions majeures, mais reportée à une période pas encore déterminée et dépendant forcément des suites de la situation sanitaire au Gabon.

"Nous tenons à ce que ne soit pas brisé le cycle d’un rendez-vous qui a grandi au fil des ans et des éditions. C’est pourquoi, nous restons persuadés que la Grande nuit des arts martiaux se tiendra bien en 2020. Nous allons juste attendre l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. J’en profite d’ailleurs pour demander à la population, notamment les jeunes chez qui j’ai pu noter des négligences, de respecter plutôt scrupuleusement les conseils énoncés par les autorités sanitaires mondiales et les mesures prises par celles de notre République", avance le grand instructeur gabonais.

Lui qui, malgré la période de confinement partiel prolongée, et l'évolution du nombre de cas au Gabon, dit conserver sa concentration dans la phase préparartoire d’une levée où sont annoncées quatorze disciplines. Et pour laquelle la capoeira et le MMA (les arts martiaux mixtes) seront encore les disciplines vitrines.



James Angelo LOUNDOU



