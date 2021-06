Coupe de la Caf  : Mangasport conditionne sa participation

LA Confédération africaine de football (Caf), l'instance faîtière du football continental, dans une circulaire adressée aux associations membres en date du 3 mai dernier, a fixé au 30 juin prochain la date butoir des enregistrements des différentes équipes devant prendre part aux compétitions interclubs (Ligue des champions et Coupe de la Caf), édition 2021-2022.

C'est dans cette perspective que la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) a convié le 3 juin dernier les responsables de Bouenguidi Sports et ceux de Mangasport. L'objectif de cette rencontre était, pour la Fégafoot, de proposer au club koulois de jouer la saison prochaine la Ligue africaine des champions, et pour Mangasport la Coupe de la Caf.

" Nous avons demandé à la fédération de nous notifier par écrit sa proposition de faire de nous le prochain représentant gabonais en Coupe de la Caf. Ensuite, nous avons posé deux conditions. À savoir : obtenir une dérogation nous permettant de reprendre les entraînements dès le mois de juillet et avoir la certitude de la reprise du championnat. Et au finish, nous déciderons oui ou non de notre participation", renseigne le président de Mangasport.