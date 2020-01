Coupe de France : Ibrahim Ndong et Ecuélé Manga en 16es de finale

En effet, face à une équipe valenciennoise, 5e au classement général de L2, six victoires et un nul, toutes compétitions confondues, l'équation s'annonçait difficile pour Dijon, qui se déplaçait au stade Hainaut de Valenciennes. Il fallait donc éviter le traquenard du Nord. Ce qui fut fait.

Le DFCO de Didier Ibrahim Ndong et Bruno Ecuélé Manga, tous deux titulaires, s'est donc qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France. Mais que ce fut difficile pour les visiteurs, malgré la victoire !

Sur le terrain, c'est Dijon, dès la 14e minute, qui ouvre le score. Sur un centre de Stephy Mavididi, Frédéric Sammaritano reprend victorieusement le cuir (1-0). Stupeur au stade Hainaut ! Quatre minutes après ce but, Valenciennes obtient un penalty, suite à une faute de Wesley Lautoa sur le remuant Cabral. Chevalier se charge de transformer le penalty (1-1).

Après plusieurs actions de chaque côté, c'est finalement les visiteurs, à la 74e minute, qui inscriront leur second but, synonyme de qualification. D'abord un coup franc de Mounir Chouiar, repoussé par la défense adverse. Puis Wesley Lautoa qui récupère le ballon avant de marquer et de donner l'avantage au DFCO.