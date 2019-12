Coupe de France féminine : Winie Mapangou continue l'aventure

Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir finalement le Stade Brestois ouvrir la marque (1-0) par Angel Krell, à la 65e minute, suite à une passe de Winie Mapangou. Un score qui restera inchangé, jusqu'à la fin de la rencontre entre Calais et le Stade Brestois. Devant des nordistes qui ont réalisé un match plein, malgré l'élimination, le Stade Brestois de Winie Mapangou continue l'aventure.

“Un match très difficile en première période, où l'équipe adverse, première de sa poule, en Régional 1, a su se montrer très entreprenante dans le jeu. En seconde période, les choses se sont améliorées de notre côté. Je me suis offert deux belles occasions que je n'ai, malheureusement, pu concrétiser. Ensuite, j'ai eu tout de même de la réussite en offrant la passe décisive qui offre le but victorieux à notre équipe. Une victoire difficile mais acquise. C'est le plus important pour le groupe. On est en 16e de finale où on rencontrera maintenant les équipes de Ligue 1", a réagi Winie Mapangou à la fin du match.