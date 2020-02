Coupe de France : Bouanga buteur, les Verts filent en demi-finale

Un homme était attendu côté Stéphanois : Denis Bouanga, le buteur vert, en panne d'inspiration depuis son retour de blessure, le 25 janvier dernier. L'international gabonais a respecté ses engagements en inscrivant le premier but de la rencontre. Un véritable chef-d’œuvre.

Le film du but : Sangaré perd un ballon dans sa défense. Honorat s'en empare et part sur la gauche pour servir l'international gabonais à l'entrée de la surface. Bouanga réalise une superbe frappe enroulée qui touche la transversale, avant de rentrer dans les buts. 1-0 pour Saint-Étienne !

Face à des Spinaliens très efficaces derrière, mais assez maladroits devant, l'AS Saint-Étienne a pu rentrer aux vestiaires avec un court avantage, grâce à la réalisation de l'international gabonais. De retour sur le terrain, Mahdi Camara y allait de son but, juste après la pause (58e). 2-0. Au retour des vestiaires, les débats devenaient plus équilibrés et les locaux réduisaient le score par l'intermédiaire de Jean-Philippe Krasso sur penalty.