Coronavirus : "Je ne sais pas qui véhicule, et dans quel but, cette information relative à Aubameyang''

Ainsi, malgré le communiqué d’Arsenal, indiquant "qu'il y ait peu de chance que les joueurs aient été infectés par le Covid-19, nous suivons à la lettre les consignes du gouvernement qui veulent que toute personne ayant été en contact avec une personne infectée s'isole pendant 14 jours", la rumeur continue d'enfler.

Interrogé à cet effet, le sélectionneur des Panthères, Patrice Neveu, s'est prononcé sur la question : "Je ne sais pas qui véhicule, et dans quel but, cette information relative à Aubameyang, atteint du coronavirus. Je suis en contact permanent avec le joueur et ses parents. Il n'en est rien. Les joueurs d'Arsenal, par mesure de prudence, sont confinés en isolement chez eux. Mais de là à dire que Pierre-Emerick a contracté le virus, nous ne pouvons pas laisser passer ce genre d'information", a conclu le sélectionneur des Panthères.