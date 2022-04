Conseil des ministres : Pierre Alain Mounguengui refuse sa nomination

Nommé inspecteur général des services du ministère de la Jeunesse et des sports lors du Conseil des ministres de ce jeudi 14 avril 2022, Pierre Alain Mounguengui candidat à sa succession à la tête de la Fédération gabonaise de football a, depuis la ville de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué dit “non” à cette fonction confiée par le Président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba.

À travers une notification adressée au secrétariat du gouvernement, l'intéressé a décliné les raisons de son refus. “À 65 ans, alors que j'ai déjà fait valoir mes droits à la retraite depuis cinq ans, cela a donc été une véritable surprise pour moi et les miens. Car, comme vous le savez, cette nomination est en contradiction avec les dispositions statutaires qui régissent les agents publics de l'Etat. Me mettre au service de mon pays, notamment dans le domaine du football, est tout au long de ma modeste carrière, un véritable sacerdoce. Car, il n'y a rien de plus noble que de porter très haut le flambeau de son pays au niveau international. Au regard de ce qui précède, c'est avec beaucoup de regret que je décline cette nomination et vous prie de bien vouloir l'enregistrer et en prendre acte” a t-il indiqué dans son courrier.

Précisons que la logique voudrait que la lettre soit adressée au président de la République, signataire du décret le nommant et non à une autre personne. De plus, l'argument de retraite n'est pas valable d'autant que l' État, peut en raison des compétences et des circonstances, ramener un ancien cadre du ministère comme Pierre Alain, dans une fonction, telle que l'inspection générale rattachée, pour le cas du ministère des Sports, au Cabinet du ministre. En conclusion, il est libre de refuser le poste, mais est en fonction tant que notification ne lui a pas été faite telle que voulue par le circuit administratif.

Pour l'heure, la Commission devra statuer en tenant compte de tous ces éléments.

R.H.A

Libreville/Gabon