Community Shield  : Aubameyang offre un nouveau titre à Arsenal

Les Gunners, après avoir remporté (2-1), le 1er août dernier, la finale de la Coupe d'Angleterre, face à Chelsea, grâce notamment à un doublé de prestige de son attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal s'est une nouvelle fois illustré lors du match de samedi face à Liverpool (1-1, tab 5-4), comptant pour le Community Shield, épreuve qui oppose le vainqueur du championnat anglais au détenteur de la Coupe d'Angleterre.

Grâce à un but d'anthologie inscrit à la 12e minute, et un tir au but décisif lors de la séance fatidique, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a offert un second trophée cette saison aux Gunners d'Arsenal.

Une victoire acquise samedi dernier au Wembley Stadium contre le champion en titre, Liverpool (1-1, tab 5-4), lors de la séance fatidique des tirs au but. Pour ce choc au sommet entre le vainqueur de la Coupe d'Angleterre et le champion de Premier League, le deuxième meilleur buteur du championnat anglais de première division (22 buts) a été dans tous les bons coups.

D'abord décisif, suite à l'ouverture du score, sur un centre venu de la gauche de Bukayo Saka, à la 12e minute, le capitaine des Gunners et des Panthères a survolé incontestablement cette rencontre.

Face à une formation des Reds de Liverpool à l'affût d'un deuxième sacre cette saison, les hommes de Mikel Arteta ont procédé en contre-attaque, se créant de nombreuses occasions (18e, 27e) dans ce match. Mais trop souvent attentistes, les Gunners se sont fait surprendre, Takumi Minamino inscrivant le but de l'égalisation (73e), suite à un cafouillage dans la surface d'Emiliano Martinez.

Solides et appliqués, les poulains du coach espagnol ont remporté aux tirs au but le seizième Community Shield de leur histoire. Devenant ainsi le deuxième club le plus titré derrière Manchester United.



Hans NDONG MEBALE



