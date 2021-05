Comité exécutif Caf : Naissance du championnat panafricain interscolaire

À Kigali (Rwanda) où la Confédération africaine de football (Caf), a tenu une séance de travail le week-end écoulé, autour du président de ladite instance, Patrice Motsepe, et du patron de la Fifa, Gianni Infantino, il a été adopté plusieurs décisions majeures.

L'une d'elles a été la validation de l'organisation du championnat panafricain interscolaire initié par la Fifa. Une compétition pour laquelle le président de la Caf, via sa fondation, va octroyer un don de 10 millions dollars (5 525 milliards F CFA), pour financer le lancement de l'innovation. Laquelle a été un pan important de la session de travail qui a aussi traité de l'état des infrastructures de football sur le continent et du projet de financement qui devrait faire l’objet d’un examen approfondi. Vu la différence de l'état des besoins.

Ce qui devrait être différent de la professionnalisation des officiels de match qui appartient à un programme de formation des arbitres d’élite (resté sans effet depuis son annonce) au sein de la Caf et résultant d’un accord de collaboration signé avec la Fifa. Un partenariat visant à sélectionner sous contrat des arbitres payés, suivis et formés par des instructeurs techniques et physiques estampillés Fifa/Caf.

Des travaux susmentionnés, les lieux et périodes des compétitions continentales majeures ont été aussi déterminés. Ainsi, la finale de la Ligue des champions se disputera le 17 juillet 2021 au Maroc, sur la pelouse du stade Mohammed V de Casablanca. Alors que le stade de l'Amitié de Cotonou (Bénin) a été retenu pour celle de la Coupe de la Caf, le 10 juillet. On ajoutera que Le Caire (Égypte) sera le théâtre de la première édition du tournoi final de la Ligue des champions féminine en 2021. Deux ans plus tard, l'Algérie est la terre choisie pour la Can 2023 des moins de 20 ans. Soit une année avant celle du beach-soccer attribuée au Mozambique à Maputo.