Classement Fifa : Statu quo pour le Gabon

La Fédération internationale de football association (Fifa) a dévoilé hier son classement mondial des meilleures équipes nationales pour les mois de janvier et février.

En l'absence de rencontres officielles, durant cette période, aucun changement majeur n'est à signaler dans ce classement. Ainsi, le Top 5 mondial est toujours dirigé de main de maître par la Belgique, la France, le Brésil, l'Angleterre et l'Uruguay. Sur le continent, ce sont toujours les Lions du Sénégal qui occupent le premier rang. Suivent, dans l'ordre, les Aigles de Carthage de Tunisie, les Super Eagles du Nigeria, les Fennecs d'Algérie et les Lions de l'Atlas du Maroc. Le Top 5 africain reste donc inchangé par rapport au précédent classement publié au mois de décembre dernier. Seul le classement du Ghana s'est amélioré. En effet, les Blacks Stars gagnent une place (46e) au niveau mondial.

S'agissant du Gabon, c'est le statu quo. Au niveau africain, les Panthères occupent la 17e place. Elles sont 83e au niveau mondial, comme lors du précédent classement. Le mois prochain, les Panthères affrontent, en aller et retour, les Scorpions de Gambie, 46e équipe africaine et 159e mondiale, en matchs comptant pour les éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations ''Cameroun-2021''. Le 27 mars à Franceville, le Gabon devra absolument confirmer face à un adversaire bien moins classé, mais pas moins redoutable. La Gambie occupe actuellement le fauteuil de leader du groupe D, devant le Gabon, la République démocratique du Congo et l'Angola.