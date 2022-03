Chypre : Floris Djave inscrit son premier but de la saison

Pour le compte de la 3e journée des play-offs du championnat chypriote de première division, la formation d'Aris Limassol, où évolue nos compatriotes Shavy Babika, Alex Moucketou et Floris Djave était opposée à l'AEK Lanarca. Score final : 2-0 en faveur du club de Limassol. Entré en jeu à la 76e minute, l'ancien attaquant de couloir gauche de Bouenguidi Sports, Floris Djave, sur un contre rondement mené, scelle définitivement le sort de l'AEK pour la balle du 2-0.

Du coup, il inscrit par la même occasion son premier but de la saison, et permet à son équipe (43 pts), logée dans le groupe A, d'occuper la 3e place derrière Apoel Nicosie (44 pts) et Apollon Limassol (49 pts), le leader du groupe. A noter l'absence, au cours de cette rencontre du médian international gabonais Alex Moucketou.

Shavy Babika, a, par contre débuté la partie.