Chan 2022 : le Sénégal encore dans l'histoire

COMME l'Algérie, le Sénégal avait au bout de l'ultime représentation de la 7e éditiion disputée samedi soir au stade Nelson-Mandela de Baraki, une première ligne à son palmarès du Championnat d'Afrique des nations. Au terme de 120 minutes remarquablement dirigées par l'arbitre gabonais Pierre Ghislain Atcho, et d'une séance de tirs au but où les Fennecs ont eu la balle de match (mal exploitée par Aymen Mahious devant le portier sénégalais Pape Mamadou Sy), ce sont les Lions de la Téranga qui ont fini par profiter du deuxième raté algérien (la frappe d'Ahmed Kendouci échouant sur la transversale) pour triompher (0-0, 5 tirs au but à 4).

Un sacre historique pour le pays d'Afrique de l'Ouest qui participait à sa troisième phase finale du Chan, la première depuis 2011. Et si les Algériens dirigés par l'ex-défenseur central international Madjid Bougherra, vainqueurs sortants de la Coupe arabe des nations au Qatar, n'ont pu faire aussi bien que la bande à Rabah Madjer qui, en 1990 à domicile, avait remporté la première Coupe d'Afrique des nations de l'histoire du pays, c'est parce que les Sénégalais ont le feu sacré depuis un an. Les joueurs de Pape Thiaw ont, en effet, marché sur les pas de leurs aînés qui, sous la houlette de Sadio Mané et du sélectionneur Aliou Cissé se sont enfin hissés sur le toit du continent, avec un premier sacre en Can, le 8 février 2021 à Yaoundé (Cameroun). Avant de voir six mois plus tard les Lions de la Téranga version beach soccer confirmer leur suprématie africaine avec un quatrième titre de champion à la suite (pour sept en tout). Grâce à la consécration décrochée par une équipe qui a notamment révélé Mamadou Lamine Camara, jeune milieu de terrain issu, comme cinq autres sélectionnés, du très fertile centre de formation Génération Foot, le Sénégal a, en douze mois, réussi un triplé aussi inédit que fabuleux. Au sortir d'un Chan où les Algériens Houssem Mrezigue et Aymen Mahious (5 pions) ont eu pour lot de consolation les titres de meilleur joueur et meilleur buteur. Alors que les Barea de Madagascar et leur finisseur Koloina Razafindranaivo (vice-meilleur buteur de la compétition) ont terminé, pour leur baptême du feu dans le Chan, à une non moins historique troisième place. Après être venus à bout du Mena du Niger de l'emblématique sélectionneur Harouna Doula. Adversaires du Gabon en qualifications de la Can 2023, la Mauritanie et le Soudan ont connu des parcours contrastés.

Les Mourabitounes, malgré un premier tour brillamment négocié (avec une première place de groupe devant le Mali et l'Angola), ont été boutés hors de la compétition en quart de finale par le futur vainqueur. Alors que les Crocodiles du Nil ont essuyé deux revers face au Ghana (1-3) et Madagascar (0-3) dans une poule C réduite à trois membres après le forfait du Maroc. Pour une édition terminée avec un total de 55 buts (en 32 rencontres), trois cartons rouges, des stades modernes et à guichets fermés pour les sorties du pays hôte.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon