Chan-2022 : le Gabon ''out''

Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football (Caf) du fait de la non-organisation du National-Foot depuis deux saisons. La dernière participation du Gabon au Championnat d'Afrique des nations (Chan), une compétition qui met aux prises les 16 meilleures sélections dont les joueurs évoluent uniquement sur le continent, remonte en 2016 au Rwanda. Et depuis-là, plus rien. La Confédération africaine de football (Caf), organisatrice de la compétition, a dévoilé, mardi dernier, la liste des pays devant prendre part aux éliminatoires de la 7e édition du Chan, dont le tirage au sort est prévu pour le 28 avril prochain, et la phase finale du 8 au 31 janvier 2023 en Algérie.

Outre l'Égypte et l'Afrique du Sud qui se sont désistés, le Gabon ne prendra pas part, non plus, aux éliminatoires. Ainsi en a décidé la Caf, à la lumière de la situation que traverse le football domestique gabonais. Deux ans sans compétitions locales ont fini de convaincre la Caf de ne pas autoriser le Gabon à prendre part à cette compétition.

W.N.

Libreville/Gabon