Championnat rwandais de D1 : Rick-Martel Allogho Mba dans l'équipe-type de l'année

À l'issue cette mesure, la formation de l'Armée patriotique rwandaise (APR), leader, a été désignée championne du Rwanda. Elle représentera donc le pays en Ligue africaine des champions. En Coupe de la Confédération africaine de football, la fédération a choisi l'AS Kigali (4e) de notre compatriote Rick-Martel Allogho Mba, vainqueur la saison dernière de la Supercoupe du Rwanda.

S'agissant de l'équipe-type de l'année, notre jeune compatriote (24 ans) a été désigné par les supporters, les entraîneurs et autres membres de la Fédération rwandaise de football, pour en faire partie au poste d'attaquant de couloir droit. À la grande satisfaction de ce dernier. "Pour moi, c’est une très grande fierté. En effet, pour ma première saison, je suis choisi pour faire partie de l'équipe-type de l'année. Et ce, dans un championnat extrêmement difficile et très physique. Être confronté, tout au long de la saison, à des internationaux venant d'horizons divers, ce n'est pas toujours aisé", nous confie-t-il.