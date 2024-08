Championnat national U17 masculin : jour de demi-finales

Débuté le 26 juillet dernier, le championnat national U17 masculin 2024, qui se dispute dans la ville d'Oyem, est à son avant-dernière étape cet après-midi.

Les deux affiches sont au programme au stade municipal d'Akoakam.

Premier du Groupe A, le Woleu-Ntem va ouvrir (à 14 heures) les hostiltés face au Haut-Ogooué, qualifié en qualité de meilleur deuxième toutes poules (trois) confonfues.

En deuxième heure, l'Estuaire (leader du Groupe B) sera face à la Ngounié, première du Groupe C, pour une place en finale d'une sixième édition très courue.

Favoris dans cette epreuve après un premier tour plus que convaincant, les Requins du Komo (Estuaire) peuvent s’appuyer sur leur incroyable défense pour continuer sur leur élan.

Ils n’ont en effet toujours pas encaissé le moindre but après deux matches.

Une invincibilité symbolisée par leur dernier rempart Stetly Nkome qui a répondu présent les rares fois où la charnière centrale composéé de Guelor Nguema et Aaron Mendou a été prise à défaut.

En attaque (10 buts en deux matches), Lajou Medzang Bengone, trois réalisations et Innocent Abaga, auteur d'un doublé mardi contre l'OgoouéMaritime, seront les premiers dangers pour l'arrière-garde du Stade Mbombet (Ngounié), qui elle aussi reste hermétique.

Ce qui n'est pas le cas de celle d'Odzamboga (Woleu-Ntem) qui, par deux fois, a concédé la première un but avant de voir l'équipe réagir et s'imposer au forceps sur le même score (2-1).

" On a souvent souffert lors des deux deux matches de poule face à la Nyanga et l'OgoouéLolo. Pour la demi-finale et sans changer notre intensité dans le jeu, nous allons demander aux jeunes d'être concentrés dès l'entame des débats, si on veut atteindre notre but qui est d'accéder à la finale et remporter le trophée à domicile ", a avancé l'entraîneur woleuntemois Brice Nkwele.

Prosper Sax NZE BEKALE

Oyem/Gabon