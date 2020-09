Championnat de France d'athlétisme : deux Gabonaises sur le podium

La Fédération Française d’Athlétisme a organisé, le week-end dernier, à Albi, dans le Tarn, son championnat de France Élite et Espoirs. Cette compétition, qui a vu la participation des meilleurs athlètes français évoluant à travers le monde, s'est achevée dimanche dernier.

Sur 100 m, la pensionnaire du club français de l'Entente athlétique romannaise a battu, samedi, son record personnel (11,94) avec un chrono de 11,90. À la grande satisfaction de son coach Mireille Bonardi, qui s’est confiée à notre rédaction à l'issue de la course : "Très belle course pour Pierrick. On sent que le travail commence à payer. Les championnats de France Élite sont d'un niveau très élevé. Et obtenir un podium, il faut le faire. Elle a passé un cap, avec une marge de progression indéniable. Maintenant on va continuer de travailler sur le plan technique et physique pour de meilleurs résultats."